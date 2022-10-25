Манила, , 19:01 — REGNUM Подземные колебания магнитудой 6,8 зафиксированы на Филиппинских островах, сообщает вечером 25 октября Геологическая служба США (USGS).

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

Сейсмические толчки произошли в 17:59 мск. Их эпицентр находился на девять километров юго-восточнее города Пинили. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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