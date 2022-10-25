Подгорица, , 18:51 — REGNUM В Черногории с начала 2022 года отмечается быстрый рост цен на недвижимость: как на аренду, так на покупку.

Оценка недвижимости Images Money

Цены на недвижимость для продажи выросли почти на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Данные статистического управления Черногории (Monstat) свидетельствуют о том, что на конец 2019 года на квадратный метр квартиры в Подгорице приходилось выделять в среднем 1 168 евро, а в приморском районе — 1 401 евро.

В конце 2020 года квадратный метр квартиры в Подгорице стоил в среднем 1 185 евро, а на побережье — 1 348 евро. Средняя цена квадратного метра в Подгорице в 2021 году составляла 1211 евро, или 1359 евро в прибрежных городах.

В первом квартале того же года квадратный метр недвижимости в Подгорице стоил в среднем 1199 евро, что на 160 меньше, чем в первом квартале этого года (1360 евро за квадратный метр жилой единицы в столице Черногории). Что касается прибрежных городов, то в первом квартале прошлого года средняя стоимость квадратного метра составляла 1383 евро, а в этом году — 1445 евро.

По данным Monstat, средняя цена квадратного метра в Подгорице во втором квартале этого года (апрель–июнь) составляла 1450 евро, а на побережье — 1473 евро.

По данным управления кадастра и государственного имущества, недвижимостью в стране владеют более 23 тысяч иностранцев, в основном граждане Сербии, Боснии и Герцеговины и России.