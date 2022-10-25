Мелитополь, , 18:52 — REGNUM Причастные к организации террористического акта в Мелитополе возле здания телекомпании «ЗаТВ» попали в объективы камер видеонаблюдения, этих боевиков уже ищут, сообщил 25 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Первого канала».

Видеокамера Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, правоохранителям уже выданы ориентировки на поиск этих преступников.

«Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что есть видеонаблюдение. И сейчас по ориентировкам их ищут, чтобы схватить», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября у здания региональной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе была взорвана самодельная бомба. От взрыва пострадали шесть человек, в числе которых 12-летний ребёнок.

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