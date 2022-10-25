Бухарест, 25 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр страны Николае Чукэ в ходе заседания Совета обороны Румынии в Бухаресте подписали документ, предусматривающий кардинальную модернизацию вооруженных сил страны. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Nara.getarchive.net Солдаты армии Румынии

Согласно официальной информации, план под названием «Армия — 2040» предусматривает выделение дополнительных бюджетных средств на закупку современного вооружения, включая боевые самолеты, танки и БМП, а также системы ПВО. Кроме этого, Бухарест намерен предоставить гранты на разработки в военной отрасли местным научно-исследовательским институтам.

«Мы приведем румынские вооруженные силы в полное соответствие с самыми строгими стандартами НАТО», — заявил Йоханнис.

Общая смета проекта не разглашается. По данным независимых экспертов, речь идет о десятках миллиардов долларов США.

Напомним, последняя масштабная модернизация армейских подразделений Румынии была проведена в 2012 году.