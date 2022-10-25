Казань, , 18:28 — REGNUM В столицу Татарии съехались 14 студенческих команд из всех регионов Приволжского федерального округа побороться за Кубок по хоккею с шайбой. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Хоккей T. me/minsport_rt

Турнир проведут на двух ледовых аренах Казани. Финал состоится 27 октября.

Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, серебряные призеры — 75 тыс. рублей, бронзовые — 50 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сборные России и Белоруссии по хоккею будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира после того, как с них будут сняты санкции. Такое решение принято в конце сентября Международной федерации хоккея (IIHF).

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