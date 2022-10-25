В Казани разыграют кубок ПФО по хоккею с шайбой среди студенческих команд
Казань, 25 октября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В столицу Татарии съехались 14 студенческих команд из всех регионов Приволжского федерального округа побороться за Кубок по хоккею с шайбой. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба минспорта РТ.
T. me/minsport_rt
Хоккей
Турнир проведут на двух ледовых аренах Казани. Финал состоится 27 октября.
Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, серебряные призеры — 75 тыс. рублей, бронзовые — 50 тыс. рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, сборные России и Белоруссии по хоккею будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира после того, как с них будут сняты санкции. Такое решение принято в конце сентября Международной федерации хоккея (IIHF).
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