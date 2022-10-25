Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Израиль начинает эксплуатацию газового месторождения Кариш, находящегося в Средиземном море, сообщает 25 октября министерство энергетики страны.

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Отмечено, что это будет третье месторождение, поставляющее природный газ в энергетический сектор.

«Месторождение Кариш присоединяется сегодня к месторождениям Тамар и Левиафан, которые поставляют природный газ энергетическому сектору. Его работа значительно увеличит объемы поставок Израиля и укрепит энергетическую безопасность страны, повышая её конкурентоспособность и снижая затраты экономики», — указано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Израиля.