Москва, , 18:18 — REGNUM При оценке потребностей армии в условиях специальной военной операции необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из ранее установленных нормативов. Об этом заявил 25 октября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается специальной военной операции, снаряжение, специальные средства и другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — сказал глава государства.

Путин отметил, что действующие в армии нормативы «создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях», а потому при необходимости их нужно менять и оперативно приспосабливать к реальным обстоятельствам.

«Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или иному направлению», — подчеркнул президент.