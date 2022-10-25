Москва, 25 октября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. При оценке потребностей армии в условиях специальной военной операции необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, а не просто исходить из ранее установленных нормативов. Об этом заявил 25 октября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Что касается специальной военной операции, снаряжение, специальные средства и другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — сказал глава государства.

Путин отметил, что действующие в армии нормативы «создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях», а потому при необходимости их нужно менять и оперативно приспосабливать к реальным обстоятельствам.

«Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или иному направлению», — подчеркнул президент.