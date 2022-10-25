Челябинск, , 18:14 — REGNUM В Челябинске будут открыты ещё три мемориальные доски. Такое решение приняли депутаты гордумы 25 октября.

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Одна из них появится на доме №4 по проспекту Героя России Евгения Родионова и в его честь. Он проявил мужество и героизм при выполнении специальных заданий и отдал свою жизнь при исполнении воинского долга. Другая будет установлена на улице Сулимова, 47, в честь ещё одного воина — Игоря Октаевича Ускова, награждённого посмертно Орденом Мужества.

Ещё одну мемориальную доску уже открыли в честь почётного гражданина Челябинска и промышленника Александра Фёдорова. Она размещена в Ленинском районе по ул. Машиностроителей на фасаде дома №21.