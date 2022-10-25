Ижевск, 25 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Компания Yum! Brands (США), которая владеет брендом сети ресторанов KFC, заключила договор купли-продажи 70 собственных ресторанов быстрого питания с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», принадлежащим предпринимателям Андрею Осколкову и Константину Котову. Эти же бизнесмены являются владельцами ГК «Фуд-сервис», которая по франшизе управляет 41 рестораном KFC на территории Удмуртии и в соседних регионах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане ждут еду у окна KFC

Факт сделки подтвердила глава ритейл-департамента CORE. XP Марина Малахатько, которая выступала консультантом со стороны покупателя, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на покупателя возлагается обязательство о постепенном проведении ребрендинга всех ресторанов сети фастфуда — всего их около 1 тыс., в том числе тех заведений, которые продолжают работать по франшизе. Они могут перейти под бренд Rostic’s.

Оценочная стоимость актива составляет около 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерениях компании Yum! Brands покинуть российской рынок стало известно в июле текущего года. В июне компания завершила передачу прав франшизы Pizza Hut местному оператору. Новый владелец сразу же начал проводить ребрендинг ресторанов.

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