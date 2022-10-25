Москва, , 18:54 — REGNUM Российский актер Виктор Сухоруков рассказал, почему режиссер Алексей Балабанов не стал снимать продолжение дилогии «Брат». Его слова приводит портал 72.ru.

Данила Бодров Цитата из х∕ф Брат 2. Реж. Алексей Балабанов. 2000

Как признался Сухоруков, он желал увидеть третью часть «Брата» и даже предлагал Балабанову идеи для продолжения, однако тот не разделил его настрой. «И он мне вдруг сказал: «А как ты себе представляешь без Бодрова?» Сережи уже не было. И на этот вопрос я ответил. Вдруг мне Балабанов сказал: «Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени», — рассказал актер.

Напомним, фильмы «Брат» и «Брат 2» выходили в 1997 и 2000 году соответственно. Сухоруков сыграл в дилогии брата главного героя, роль которого исполнил Сергей Бодров.

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