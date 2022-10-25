Москва, 25 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об освобождении от мобилизации ряда категорий граждан внес в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Парламентарий предложил освободить от мобилизации лиц, ранее не служивших в армии.

Сформированные правовые условия в законодательстве Российской Федерации и критерии, установленные президентом, не допускают возможности привлечения к военной службе в режиме частичной мобилизации граждан, не проходивших военной службы, в том числе признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, отметил автор инициативы.

Матвеев также предлагает на уровне закона прописать, что от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук.