Москва, , 18:07 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал увеличить масштабы производства экипировки и обмундирования для обеспечения всех участников спецоперации. Об этом он заявил 25 октября на заседании Координационного совета по обеспечению СВО, которое проходит с участием президента России Владимира Путина.

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«Остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также призвал подключить к решению этой задачи все мощности отечественной легкой промышленности, в том числе малые предприятия, обеспечивать для них бесперебойные поставки материалов, тканей и иных комплектующих.

«До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры контроля за их соблюдением», — отметил глава правительства РФ.

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