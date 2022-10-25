Ярославль, 25 октября 2022, 18:27 — REGNUM Семьи мобилизованных из Ярославской области получат поддержку от власти. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
Напомним, ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что Михаил Евраев анонсировал выплаты для мобилизованных. Они получат 50 тысяч единовременно. Добровольцы — 100 тысяч. Помимо этого, всем призванным в рамках частичной мобилизации россиянам будет выплачиваться не менее 195 тысяч рублей каждый месяц.
Законопроект, внесённый по инициативе губернатора в облдуму, 25 октября был поддержан депутатами.
Напомним, документ предполагает, что семьи получат единовременную выплату на газификацию дома, освобождение от платы за детский сад и предоставление бесплатного горячего питания школьникам. Дети, которые обучаются на дому, будут обеспечены продуктовыми наборами. Всего из бюджета правительства области на эти цели направят 32,7 миллиона рублей. В 2023 году — 55,5 миллионов рублей.
Мерами поддержки, принятыми по инициативе губернатора, смогут воспользоваться члены семей мобилизованных постоянно или временно проживающие на территории Ярославской области.
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