Ярославль, 25 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных из Ярославской области получат поддержку от власти. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

Напомним, ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что Михаил Евраев анонсировал выплаты для мобилизованных. Они получат 50 тысяч единовременно. Добровольцы — 100 тысяч. Помимо этого, всем призванным в рамках частичной мобилизации россиянам будет выплачиваться не менее 195 тысяч рублей каждый месяц.

Законопроект, внесённый по инициативе губернатора в облдуму, 25 октября был поддержан депутатами.

«Важно, чтобы наши военнослужащие знали, что их семьи находятся под защитой и необходимая поддержка им будет оказана. Сделаем все, что от нас зависит», — подчеркнул Михаил Евраев.

Напомним, документ предполагает, что семьи получат единовременную выплату на газификацию дома, освобождение от платы за детский сад и предоставление бесплатного горячего питания школьникам. Дети, которые обучаются на дому, будут обеспечены продуктовыми наборами. Всего из бюджета правительства области на эти цели направят 32,7 миллиона рублей. В 2023 году — 55,5 миллионов рублей.

«Это очень правильное предложение по поддержке членов семей мобилизованных, которое разработало областное Правительство во главе с губернатором. Хороший законопроект. От всех ответственных ведомств получены только положительные заключения», — поддержал инициативу губернатора заместитель председателя думы Николай Александрычев.

Мерами поддержки, принятыми по инициативе губернатора, смогут воспользоваться члены семей мобилизованных постоянно или временно проживающие на территории Ярославской области.