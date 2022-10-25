Москва, 25 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Все средства, выделенные на денежное довольствие мобилизованных в рамках специальной военной операции, доведены до Министерства обороны России. Об этом 25 октября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения нужд СВО.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Все средства своевременно доведены до Министерства обороны», — сказал он.

Мишустин заверил, что данный вопрос находится на контроле правительства, ведётся мониторинг того, как осуществляются выплаты. «Этим в рамках рабочей группы занимается Минфинансов совместно с Министерством обороны», — пояснил он.