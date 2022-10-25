Челябинск, 25 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Челябинске официально ликвидирован горизбирком. Такое решение 25 октября приняли депутаты местной думы.

ИА REGNUM Выборы

Из устава муниципального образования была убрана глава об избирательной комиссии города Челябинска. Теперь официально ее полномочия возложены на территориальные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горизбирком был распущен. Подобное произошло и в других крупных городах. Причиной стали изменения в федеральном законодательстве.