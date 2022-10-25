Саратов, 25 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Жителям Саратовской области запретили пользоваться беспилотниками. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Решение связано в введенным на территории Саратовской области базовым уровнем готовности. Документ вступил в силу с 25 октября.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Саратовской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций», — говорится в постановлении.

Напомним, в Саратовской области усилят охрану общественного порядка и меры безопасности на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры.

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