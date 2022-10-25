Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суд заблокировал 30 сайтов с запрещенной информацией, где в свободном доступе размещены видеозаписи от так называемых «зацеперов», сообщили 25 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В суд обратился прокурор, действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц. Он указал суду на сайты с видеозаписями, на которых несовершеннолетние катаются на крышах электропоездов, дотрагиваясь до токонесущих частей электрооборудования вагонов, находящихся под высоким напряжением. При этом никаких возрастных или иных ограничений в доступе к сайтам нет.

«Распространяемая на сайтах информация может оказать негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь несовершеннолетних», — отметили в ОПС и уточнили, что суд признал информацию на 30 сайтах запрещенной к распространению на всей территории РФ.