Москва, , 17:59 — REGNUM Российское правительство оперативно выделило дополнительные финансовые средства на закупку необходимого для участников спецоперации снаряжения, сообщил 25 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Экипировка «Ратник» Mil.ru

Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с Координационным советом по обеспечению потребностей войск.

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — сказал Мишустин.

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