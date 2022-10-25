Москва, 25 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Российское правительство оперативно выделило дополнительные финансовые средства на закупку необходимого для участников спецоперации снаряжения, сообщил 25 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с Координационным советом по обеспечению потребностей войск.

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», — сказал Мишустин.