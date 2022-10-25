Лейпциг, Германия, , 17:52 — REGNUM 25 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

В последний раз «РБ Лейпциг» и «Реал» играли между собой 14 сентября в матче 2-го тура групповой стадии. Тот матч завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Федерико Вальверде (80’ Винисиус Жуниор) и Марко Асенсио (90+1’ Тони Кроос).