Москва, 26 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о досрочной страховой пенсии по старости для спасателей внесли в Госдуму парламентарии фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований вне зависимости от ведомственной принадлежности право на льготное и равное для всех спасателей пенсионное обеспечение.

Инициатива гарантирует реализацию принципа социальной справедливости в отношении конкретной категории работников, отмечают авторы.

Сейчас из 84 субъектов РФ меры дополнительной социальной поддержки спасателей обеспечены только в 12 регионах. Такая разница в правовом положении спасателей, подвергающихся равноценному риску при исполнении трудовых обязанностей, не может обеспечить устойчивость взаимодействия системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на государственном уровне, указали парламентарии.

По предварительной оценке, численность лиц, проработавших в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях субъектов РФ и приобретших право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, составит 55,5 тыс. человек, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

По данным Пенсионного фонда России, средний размер страховой пенсии по старости после индексации с 1 июня 2022 года составил 19 360 рублей. По оценке Минтруда, с 1 января 2023 года планируется индексация страховых пенсий на 6,8%, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 22 174 рубля.