Улан-Батор, , 17:49 — REGNUM Накануне Хэллоуина Министерство образования и науки Монголии напомнило гражданам о том, что во всех государственных и частных школах отмечать этот праздник запрещено. Также в министерстве рекомендовали родителям и опекунам не привлекать детей к мероприятиям, оказывающим негативное влияние на воспитание и развитие детей в школах и детских садах.

Хэллоуин

Отметим, Министерство образования и науки в 2018 году запретило всем государственным и частным школам отмечать Хэллоуин. В качестве причины министерство указало недовольство родителей: они жалуются, что школы требуют от родителей предоставлять костюмы или деньги на них к мероприятиям, посвященным Хэллоуину.

“По закону о праздниках и памятных датах чётко определены названия и даты общественных праздников. Хэллоуин не входит в список общественных праздников Монголии. Указ о запрете этого праздника не был аннулирован, он действует», — отмечает пресс-служба Министерства образования и науки.

Хэллоуин — новый для монголов праздник. Впервые на территории страны его стали отмечать в начале 2000-х годов в христианских церквях и школах, где работали американские и английские учителя. В последние годы вечеринки в честь праздника стали организовывать почти во всех развлекательных центрах. По телевидению стали показывать фильмы, посвященные Хэллоуину, устраивать распродажи.

Монгольское общество к празднику отнесется неоднозначно. Пожилые люди настроены против Хэллоуина, ссылаясь на то, что монголы с давних пор являются буддистами, а отмечать праздник нечистой силы — дурная примета.