Москва, , 17:49 — REGNUM В России назрела необходимость улучшать и обновлять административные процедуры для реагирования на санкции и обеспечения нужд специальной военной операции. Об этом заявил 25 октября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения СВО.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам главы государства, необходимо «обновлять процедуры и нормативные базы в принятии решений по самым разным направлениям деятельности». «Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, вооружённых сил, обеспечения специальной венной операции всем необходимым и так далее», — подчеркнул он.

«Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новый импульсы, новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления этой самой нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране. Сейчас мы столкнулись с необходимостью более быстрыми темпами решать вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными», — отметил Путин.

«Мы много раз обсуждали вопросы, связанные с необходимостью обновления всей нашей работы, с разных сторон подходили к этому. Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы ещё раз посмотреть на всю эту работу и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур», — заключил президент.