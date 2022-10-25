Владимир, 25 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Группа вынужденных переселенцев прибыла 25 октября во Владимир, сообщает пресс-служба администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Комната в пункте временного размещения

Все прибывшие — жители Мариуполя, Харькова, и других областей б. УСССР. Всего приехали 94 человека, в том числе 28 детей. Беженцев доставили в пункты временного размещения, где им окажут необходимую помощь.

Во Владимир беженцев доставили из пункта временного размещения в Белгородской области.