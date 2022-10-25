Херсон, 25 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Киевский режим пытается нанести удар по Каховской ГЭС. Об этом 25 октября сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«ВКС РФ сегодня активно работают по противнику на херсонском направлении. Противник пытается нанести удар по Каховской ГЭС», — написал Стремоусов.

Замглавы Херсонской области сообщил, что на данный момент подтверждено уничтожение не менее трёх танков противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября ВСУ нанесли 19 ракетных ударов по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС.