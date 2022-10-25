Салехард, 25 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В лесах Ямало-Ненецкого автономного округа для предотвращения гибели птиц от браконьеров и под колесами автомобилей установлены 20 галечников и 20 порхалищ на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов ЯНАО.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Глухари. 1939

Галечник сооружается из смеси крупнозернистого песка и мелкой гальки. Это необходимо птицам для перетирания внутри организма грубой пищи. Порхалища делаются из смеси песка с золой. В них птицы «купаются», чтобы избавиться от клещей, пероедов и других наружных паразитов в бесснежный период.

Данные мероприятия позволили значительно увеличить численность пернатых. За три года популяция глухаря увеличилась в регионе на 81%, тетерева — на 141,8%, рябчика — на 467,84%.