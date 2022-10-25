Бишкек, 25 октября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел меру пресечения в отношении двенадцати оппозиционных политиков и активистов, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков и подготовке попытки захвата власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Судебный орган вынес решение водворить их под арест на два месяца.

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В итоге в следственный изолятор поместили бывшего секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева, экс-губернаторов Джалал-Абадской области Бектура Асанова и Таласской области Айбека Бусурманкулова, бывшего депутата республиканского парламента Кубанычбека Кадырова, экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, бывшего члена ЦИК Гульнару Джурабаеву и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова.

Также в СИЗО оказались гражданские активисты Рита Карасартова, Нурлан Асанбаев, Улукбек Маматаев, Перизат Суранова, Эрлан Бекчороев и Таалайбек Мадеминов.

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