Лондон, , 18:53 — REGNUM Музыкальный коллектив The Hollywood Vampires, одним из основателей которого является известный актер Джонни Депп, совершит тур по британским городам в 2023 году. Об этом сообщает издание Independent.

Джонни Депп Bielbienneboy

По данным источника, коллектив возобновит гастроли, которые были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В рамках концертов группа исполнит на песни Дэвида Боуи, The Who, Led Zeppelin и других известных музыкантов.

Напомним, группа The Hollywood Vampires была основана в Лос-Анджелесе (США) в 2012 году. В число участников коллектива входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри.

Читайте ранее в этом сюжете: Альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой в 2022 году