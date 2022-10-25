Москва, , 18:11 — REGNUM В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути возрастает. Об этом заявил заместитель вице-премьер РФ Александр Новак, который провёл совещание по развитию Севморпути с участием чиновников профильных ведомств, Росатома, представителей компаний-грузоперевозчиков, сообщает сегодня, 25 октября, пресс-служба правительства России.

Александр Новак Kremlin.ru

«В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути — как морской транспортной артерии, пролегающей по водам Российский Федерации, — многократно возрастает. В условиях лимитированных возможностей БАМа и Транссиба роль СМП как самого короткого пути в Азию для российской экономики заметно увеличивается. Наша задача — системно развивать эту артерию», — сказал вице-премьер РФ, открывая совещание.

В ходе совещания также были представлены доклады об обстановке в акватории Северного морского пути, включая ледовые условия и риски для судоходства, скорректированные с учётом текущей ситуации прогнозы по грузопотоку на 2022 год, а также в период с 2024 по 2035 год.

Представитель Росатома подчеркнул, что грузоотправители выполнят целевые показатели по перевалке грузов через Севморпуть в 2022 году, которые составляют 31−32 млн тонн в год. На сегодняшний момент ожидается, что по итогам 2022 года грузооборот составит 33,8 млн тонн.

Кроме того, компании поделились планами развития своих проектов, где будет задействована инфраструктура Северного морского пути. Так, в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года вырастет на 0,8 млн тонн грузооборот российских компаний.

По итогам совещания Александр Новак поручил проконтролировать ситуацию с разведкой ледовой обстановки на Севморпути, проработать с Роскосмосом соблюдение сроков запуска российских спутников, которые должны покрыть потребность в этой информации для российского судоходства. Также вице-премьер РФ поручил проработать взаимодействие с международными партнёрами по вопросам организации транзита грузов по Севморпути.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что презентация правительственного законопроекта о северном завозе состоится 27 октября.

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