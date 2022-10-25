Челябинск, 25 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В ноябре дизельный поезд «Орлан» свяжет Екатеринбург и Челябинск. составы уже прибыли на Южно-Уральскую железную дорогу, пишут СМИ.

(сс) А. В. Белов Дизель-поезд «Орлан»

Первый рейс состоится 11 ноября. Время в пути составит почтит четыре часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между двумя крупными городами планировалось построить высокоскоростную железнодорожную магистраль. Но весной 2020 года проект был приостановлен.