Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Республике Карелия на снаряжение добровольцев, отправившихся в зону специальной военной операции, и мобилизованных с 21 сентября граждан из благотворительного фонда «Живой город» с марта 2022 года в общем объеме потрачено около 50 млн рублей. Об этом сообщил 25 октября заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, на собранные средства регион закупил вещи, предназначенные непосредственно для военнослужащих, а также необходимые воинским подразделениям инструменты и оборудование.

«Хочу сказать спасибо всем, кто помог в этом — органам власти, бизнес-структурам и гражданам. Без их помощи мы бы не смогли снабдить, например, карельских десантников под Псковом высокотехнологичным снаряжением: специализированной военной амуниций, радиостанциями, рюкзаками, тактическими очками и перчатками, квадрокоптерами. Всё это не купишь в обычном магазине», — сказал Пшеницын.

Чиновник также указал, что доставка обмундирования и снаряжения продолжится и после отправки мобилизованных к местам дислокации. Каждый боец будет обеспечен всем необходимым.

Отметим, что благотворительный фонд «Живой город» был создан в регионе для помощи добровольцам и мобилизованным.