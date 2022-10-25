Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Во время осенних каникул и ноябрьских праздников в Северо-Западном федеральном округе запустят дополнительные поезда. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Дарья Драй ИА REGNUM Витебский вокзал

Северо-Западный филиал АО «ФПК» утвердил дополнительные поезда по маршрутам Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Выборг и Петрозаводск — Псков.

Поезд № 211/212 28 октября покинет Петрозаводск и в 22:40 3 ноября прибудет в Псков. В обратном направлении поезд отправится 30 октября с прибытием в Петрозаводск 6 ноября в 16:53. Во время своего пути поезд остановятся в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале.

Дополнительные поезда свяжут Москву и Выборг. Поезда покинут столицу 3 и 5 ноября в 23:10. Прибытие в Выборг состоится в 8:05. Уехать обратно можно на рейсах 4 и 6 ноября в 19:30. Поезда также остановятся в Петербурге.

Из Петербурга в Смоленск можно добраться на поезде 28 октября и 3 ноября. Рейсы отправятся с Витебского вокзала. Прибытие в Смоленск состоится на следующие сутки в 10:35.

Напомним, что ранее из-за ремонтных работ отменили два рейса «Сапсанов» между Санкт-Петербургом и Москвой. С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте ОЖД.