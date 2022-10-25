Нижний Новгород, 25 октября 2022, 17:37 — REGNUM Министерство спорта России отклонило заявки правительства Нижегородской области на софинансирование строительства четырех спортивных комплексов, передают региональные СМИ сегодня, 25 октября.

Рубль
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что нижегородские власти пытались получить гранты на возведение детской хоккейной школы «Торпедо», центра бокса в Городце, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в Нижнем Новгороде и в Большеболдинском районе.

Причиной отказа члены правительственной комиссии назвали многочисленные нарушения, допущенные при составлении заявок на выделение финансирования, а также низкую социально-экономическую эффективность всех четырёх проектов.