Нижний Новгород, 25 октября 2022, 17:37 — REGNUM Министерство спорта России отклонило заявки правительства Нижегородской области на софинансирование строительства четырех спортивных комплексов, передают региональные СМИ сегодня, 25 октября.
Отметим, что нижегородские власти пытались получить гранты на возведение детской хоккейной школы «Торпедо», центра бокса в Городце, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в Нижнем Новгороде и в Большеболдинском районе.
Причиной отказа члены правительственной комиссии назвали многочисленные нарушения, допущенные при составлении заявок на выделение финансирования, а также низкую социально-экономическую эффективность всех четырёх проектов.