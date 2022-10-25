Нижний Новгород, 25 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Министерство спорта России отклонило заявки правительства Нижегородской области на софинансирование строительства четырех спортивных комплексов, передают региональные СМИ сегодня, 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Отметим, что нижегородские власти пытались получить гранты на возведение детской хоккейной школы «Торпедо», центра бокса в Городце, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в Нижнем Новгороде и в Большеболдинском районе.

Причиной отказа члены правительственной комиссии назвали многочисленные нарушения, допущенные при составлении заявок на выделение финансирования, а также низкую социально-экономическую эффективность всех четырёх проектов.