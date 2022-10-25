Москва, 25 октября 2022, 17:49 — REGNUM С докладом о первых итогах работы Координационного совета по обеспечению нужд СВО выступит глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заседание Координационного совета проходит 25 октября под руководством президента России Владимира Путина.

Напомним, совет учрежден 24 октября. Заместителями Мишустина на должности его руководителя стали глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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