Москва, 25 октября 2022, 17:49 — REGNUM С докладом о первых итогах работы Координационного совета по обеспечению нужд СВО выступит глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Заседание Координационного совета проходит 25 октября под руководством президента России Владимира Путина.
Напомним, совет учрежден 24 октября. Заместителями Мишустина на должности его руководителя стали глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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