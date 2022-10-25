Москва, 25 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. С докладом о первых итогах работы координационного совета по обеспечению нужд СВО выступит глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Заседание координационного совета проходит 25 октября под руководством президента России Владимира Путина.

Напомним, совет учрежден 24 октября. Заместителями Мишустина на должности его руководителя стали глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.