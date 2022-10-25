Москва, 25 октября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. О необходимости увеличить финансирование комплексного развития сельских территорий заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Er.ru Депутат Госдумы Надежда Школкина

«Несмотря на то, что сегодня в госпрограмме по развитию сельских территорий предусмотрено практически 50 млрд рублей, что также выше уровня бюджета 2021 года, разрыв между городом и деревней достаточно большой. Мы попросили правительство обратить на это внимание и найти возможность увеличения финансирование именно на комплексное развитие сельских территорий», — сказала Школкина.

В целом, по ее мнению, бюджет по АПК на 2023−2025 годы достаточно сбалансированный.

«Бюджет по сельскому хозяйству был не только не уменьшен, но даже по сравнению с 2021 годом увеличен практически на 14%. Сегодня он составляет чуть более 440 млрд рублей», — сказала Школкина, отметив, что увеличение стало возможным благодаря уплате, в том числе, экспортной пошлины в федеральный бюджет на масленичные и зерновые культуры.

«Таким образом, сегодня наши аграрии имеют возможность получить на 33% больше льготных кредитов. Это почти 158 млрд, что является очень важным подспорьем для аграриев», — заявила депутат Госдумы.

Кроме того, по ее словам, на 53% будет увеличено финансирование малых форм хозяйствования, в том числе грантовая поддержка — практически 32 млрд. На 6,5% будет увеличен бюджет на техническую и технологическую модернизацию, практически на 158% — финансирование цифровизации сельского хозяйства.