Бишкек, 25 октября 2022, 18:07 — REGNUM Роль Организации Договора о коллективной безопасности в разрешении кризиса, разгоревшегося в январе 2022 года в Казахстане, была ключевой. Об этом заявил директор Института стратегического анализа и прогноза Киргизско-Российского славянского университета Аман Салиев, написал телеграм-канал «Сегодня. kz».

Силы ОДКБ
Силы ОДКБ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В условиях гибридных войн, когда важные решения саботируются на уровне руководства стратегических ведомств, военные могут оказаться полностью недееспособными. Что мы и наблюдали в Казахстане», — отметил он.

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Киргизстанский политолог напомнил, что тогда по запросу президента Касым-Жомарта Токаева была оперативно сформирована и отправлена в Казахстан группа миротворцев ОДКБ.

Эксперт отметил, что это позволило казахстанским силовикам высвободить собственные ресурсы для наведения порядка в Алма-Ате, где вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в погромы.

«В итоге ситуация показала: механизмы ОДКБ могут эффективно справляться с конфликтами. Организация Договора о коллективной безопасности сегодня крайне необходима странам Средней Азии и Казахстану», — подчеркнул он.

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Аман Салиев с сожалением констатировал, что информационное поле стран Туркестанского региона годами накачивается скепсисом в отношении эффективности ОДКБ.

«В итоге мы становимся невольными участниками информационной войны Запада против России и Китая, и у нас совершаются госперевороты. Поэтому для обеспечения собственной безопасности нам необходима более тесная интеграция с соседями и союзными странами», — подытожил политолог.

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