Бишкек, 25 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Роль Организации Договора о коллективной безопасности в разрешении кризиса, разгоревшегося в январе 2022 года в Казахстане, была ключевой. Об этом заявил директор Института стратегического анализа и прогноза Киргизско-Российского славянского университетаАман Салиев, написал телеграм-канал «Сегодня. kz».

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«В условиях гибридных войн, когда важные решения саботируются на уровне руководства стратегических ведомств, военные могут оказаться полностью недееспособными. Что мы и наблюдали в Казахстане», — отметил он.

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Киргизстанский политолог напомнил, что тогда по запросу президентаКасым-Жомарта Токаева была оперативносформирована и отправлена в Казахстан группа миротворцев ОДКБ.

Эксперт отметил, что это позволило казахстанским силовикам высвободить собственные ресурсы для наведения порядка в Алма-Ате, где вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в погромы.

«В итоге ситуация показала: механизмы ОДКБ могут эффективно справляться с конфликтами. Организация Договора о коллективной безопасности сегодня крайне необходима странам Средней Азии и Казахстану», — подчеркнул он.

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Аман Салиев с сожалением констатировал, что информационное поле стран Туркестанского региона годами накачивается скепсисом в отношении эффективности ОДКБ.

«В итоге мы становимся невольными участниками информационной войны Запада против России и Китая, и у нас совершаются госперевороты. Поэтому для обеспечения собственной безопасности нам необходима более тесная интеграция с соседями и союзными странами», — подытожил политолог.

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