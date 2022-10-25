Москва, , 17:32 — REGNUM На горячую линию по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации в России, поступило порядка 1,5 миллиона звонков, при этом количество обращений стало снижаться. Об этом сообщил 25 октября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения нужд специальной военной операции.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На горячую линию поступило порядка 1,5 миллиона звонков, оно сократилось до 120 тысяч в день», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в базе данных на сегодняшний день содержится более 600 ответов, по мере поступления вопросов она расширяется.

«Мы разбираем каждый конкретный случай. Большая часть ответов размещена на портале Объясняем. рф», — добавил премьер-министр.