Москва, 25 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. На горячую линию по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации в России, поступило порядка 1,5 миллиона звонков, при этом количество обращений стало снижаться. Об этом сообщил 25 октября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения нужд специальной военной операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«На горячую линию поступило порядка 1,5 миллиона звонков, оно сократилось до 120 тысяч в день», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в базе данных на сегодняшний день содержится более 600 ответов, по мере поступления вопросов она расширяется.

«Мы разбираем каждый конкретный случай. Большая часть ответов размещена на портале Объясняем. рф», — добавил премьер-министр.