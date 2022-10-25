Салехард, , 17:30 — REGNUM В лесах Ямало-Ненецкого автономного округа разложили 11 тонн соли для лосей и других животных. Об этом сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО.

Сохатые на зимовке. Ночная съёмка камерой наблюдения. dprr. yanao.ru

В охотничьих угодьях Ямала для лосей и зайцев инспекторы службы биоресурсов выложили 500 солонцов. Соль нужна зверям для укрепления костной ткани, лосям — для восстановления рогов, а самкам важна при беременности.

Сохатые едят мох, ветки, ягоды, траву и грибы, но нужных микроэлементов в их рационе не хватает, а в соли есть натрий, кальций, магний.

Отмечается, что за три года благодаря минеральной подкормке численность лосей на Ямале выросла на 28% и составляет более 12 тысяч особей.