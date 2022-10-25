Великий Новгород, 25 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Власти Новгородской области выделили из регионального более 200 млн рублей на дополнительную поддержку семей мобилизованных, сообщил 25 октября глава региона Андрей Никитин на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Социальная политика».

novreg.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

По его словам, единовременные выплаты (по 100 тыс. рублей), которые получат семьи мобилизованных, не должны повлиять на получение ими других пособий и выплат, которые зависят от уровня дохода.

«Поэтому при введении единовременных выплат мобилизованным, нужно предусматривать эту ситуацию в нормативных документах и не учитывать выплату в доход семьи при определении права на другие социальные выплаты и пособия», — отметил глава региона.

Андрей Никитин указал, что дети мобилизованных новгородцев обеспечиваются бесплатным питанием в средней и старшей школе и колледже. Для них организованы бесплатные кружки и секции, предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатные путевки в лагерь на каникулы. Кроме того, с 1 ноября дети призванных на службу смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Заработают круглосуточные группы в детских садах или группы продленного дня в школах.

Также семьям мобилизованных оказывается юридическая и психологическая помощь. На базе социальных учреждений открыт Центр скорой социальной помощи. Точки приема семей работают в каждом районе. В центр можно обратиться по всем вопросам как лично, так и по телефонам «горячих линий».

Поскольку среди мобилизованных есть те, кто заключил социальный контракт, в этом случае — либо контракт продлевается, либо, по желанию самого человека, расторгается, но возврат денежных средств не осуществляется, так как мобилизация признается уважительной причиной.

«В Новгородской области уже 11 мобилизованных продлили сроки действия социальных контрактов. Как для самих мужчин, так и для их родственников, предоставление этих услуг необходимо обеспечивать в режиме «одного окна», — добавили в обладминистрации.

Кроме этого, в рамках подписанного соглашения между сторонами социального партнерства, дополнена помощь семьям через работодателей. Это позволит не только сохранить рабочее место за мобилизованным, как этого требует федеральное законодательство, но и предусмотреть дополнительные социальные гарантии для мобилизованных и их семей. Новгородские работодатели выплачивают мобилизованным единовременные выплаты, предоставляют оплачиваемые отпуска для подготовки к отправке по месту службы, сохраняют для их семей среднюю заработную плату мобилизованного на период его участия в специальной военной операции.

Областным благотворительным Фондом «Сохрани жизнь», совместно с правительством региона, при активном участии крупных предприятий области и малого бизнеса собраны благотворительные средства. Это позволило обеспечить мобилизованных новгородцев обмундированием, которое дополнило основной набор от Минобороны.