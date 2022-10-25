Ростов-на-Дону, 25 октября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области обновили рекорд, впервые собрав более 15 млн тонн зерна. О выдающемся результате тружеников донского села объявил губернатор Василий Голубев 25 октября на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Урожай

«Донские хлеборобы побили свой же рекорд — впервые собрано свыше 15 млн тонн зерновых. Ростовская область традиционно сохраняет лидирующие позиции по производству подсолнечника, товарной рыбы, молока и овощей. Выросли и объёмы переработки зерновых культур», — подчеркнул донской губернатор.

Глава региона особо подчеркнул, что урожай пшеницы в 2022 году вдвое превысил показатели 2014 года, а средняя урожайность выросла на треть.

В 2022 году государственная поддержка донских земледельцев составила 5,4 млрд рублей.