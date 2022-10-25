Пекин, 25 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. То, как вывели бывшего руководителя КНРХу Цзиньтао из зала заседаний прямо перед торжественным заключительным словомСи Цзиньпина в конце съезда ЦК Компартии Китая — это скандал. Об этом пишет 22 октября эксперт Института международных исследований МГИМО МИД РФИван Зуенко в своём телеграм-канале «Китай. 80-е и не только».

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

«Более того, это, пожалуй, главное, а может даже и единственное, чем этот съезд запомнится историкам. В остальном-то он пока выглядит даже более триумфальным для Си Цзиньпина, чем ожидали до этого. И именно сцена с участием Ху Цзиньтао является единственным пятном на безупречном политическом фоне съезда», — считает он.

По словам аналитика, выглядит этот эпизод максимально странно, а о причинах его возникновения остаётся только догадываться.

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Зуенко выразил мнение, что причиной мог послужить один из трёх вариантов событий. В качестве первого из них политолог назвал акцию, направленную на дискредитацию Ху Цзиньтао и его сторонников, или свидетельствующую об их сокрушительном поражении уже по ходу съезда.

Но, как утверждает известный синолог, репутационные издержки скандала в такой ситуации гораздо больше, чем потенциальная польза от этого жеста, показывающего «кто в доме хозяин».

«Ху Цзиньтао уже давно и глубоко на пенсии. Туда же отправились связываемые с ним Ли Кэцян и Ван Ян. А его бывший «клиент» Ху Чуньхуа, назначения которого на пост главы правительства теперь можно ожидать почти со стопроцентной уверенностью, очевидно, и так уже «отрёкся» от него. Зачем дедушку лишний раз унижать — а ведь вся эта сцена даже по европейским меркам, не говоря уже о китайских, выглядела конкретной «потерей лица» — непонятно», — констатировал он.

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Вторым предположительным вариантом Иван Зуенко назвал «исправление процессуальной ошибки» — когда Ху Цзиньтао оказался там, где он быть не должен.

«Давайте не забывать, что на съезде он был в качестве «почётного делегата». Он даже не был избран как делегат от партийной организации. А поэтому, возможно, не мог присутствовать конкретно на этой части работы съезда. Как говорится, «на открытии мог, а на закрытии не смог». В пользу этой версии говорит то, что Ху Цзиньтао уговаривали встать и выйти Ван Хунин и Ли Чжаньшу — два главных знатока партийных церемониалов», — уточнил он.

Между тем, эксперт усомнился в том, что это направление рассуждений выглядит верно — поскольку Ху Цзиньтао был посажен радом с Си Цзиньпином, а потому вряд ли можно поверить в то, что никто заранее не догадался проверить, можно ли ему там сидеть.

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Третья версия, по словам Зуенко, является самой простой —79-летнего Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний по медицинским показаниям.

«Да, он явно не очень хотел вставать и куда-то идти, но когда человек оказывается в невменяемом состоянии, именно так он и будет себя вести. Так что, возможно, всё объясняется гораздо проще, чем кажется на первый взгляд», — подчеркнул аналитик.

Подводя итог, Ивана Зуенко выразил мнение, что вряд ли вскоре удастся достоверно установить, что же происходило на самом деле.

«Даже если выйдет комментарий с медицинским заключением относительно здоровья товарища Ху, ему все равно никто не поверит. Но скорее всего партия не будет и этим заморачиваться — слишком незначительный эпизод на фоне «исторических решений», — подытожил специалист по Китаю.

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