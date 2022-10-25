Москва, 25 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Ресурсы на потребности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей направляются уже в текущем году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе встречи с депутатами фракции СРЗП в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«И необходимые ресурсы для развития и восстановления территорий в бюджете заложены. Значительная часть этих ассигнований учитывается и в текущем году. Потому что в текущем году идут средства и на расширение производств необходимых, ответственных за подготовку военно-технической продукции. И в текущем году значительные ресурсы тоже направляются на восстановление территорий, разрушенных объектов инфраструктуры. Эта работа начинается не в следующем году, а идет полным ходом в текущем году», — сказал министр.