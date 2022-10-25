Вашингтон, 25 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Музыкальный альбом американской певицы Тейлор Свифт под названием Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent.

Jana Zills Тейлор Свифт

Спустя несколько дней с момента премьеры проект разошелся тиражом более 1 млн. копий. Пластинка также набрала наибольшее количество прослушиваний за один день на платформе Spotify.

Кроме того, Midnights продемонстрировала лучший результат по продажам виниловых пластинок с 1991 года — более 500 тыс. копий.

Напомним, Тейлор Свифт выпустила 13-трековый альбом Midnights 21 октября 2022 года. Пластинка стала десятым полноформатным релизом в дискографии артистки.